Фабіо дуже голодний: Кларк – про фаворита поєдинку між Вордлі та Дюбуа

Британський боксер Фрейзер Кларк (9-2-1, 7 КО) поділився своїм прогнозом на титульний бій між Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО) та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Його слова передає BoxingScene.

"Це блискучий поєдинок. Вболівальники точно залишаться у виграші. У надважкій вазі ми любимо нокаути, а ці хлопці зазвичай не доводять справу до фінального гонга. Цей бій мене дуже інтригує.

Вордлі стає кращим. Був невеликий період, коли, можливо, виникали певні питання, але зараз він почувається комфортніше на боксерському рингу. Він дуже атлетичний хлопець. У нього чудова вибухова швидкість, він діє нестандартно, і в ньому живе справжній "пес". Коли ти маєш такий стрижень, у тебе завжди є шанс.

Не думаю, що він сам назве себе генієм захисту. Він пропускає. Дюбуа — однозначно найпотужніший панчер, з яким Фабіо коли-небудь виходив у ринг. Якщо не рахувати Девіда Прайса, то Даніель — другий за силою удару боксер, з яким я коли-небудь боксував чи спарингував. Якщо Вордлі знову буде блокувати багато ударів обличчям... ну, він теж людина. Я знаю, що він міцний, але це буде дуже, дуже небезпечно для нього.

Я знаю, що Даніель має солідний аматорський бекграунд, але якщо подивитися на Вордлі, він трохи технічніший, ніж люди думають. Він постійно вчиться і масивно прогресує. У нього хороший джеб, непоганий рух головою, він добре перекривається. Якщо йому вдасться уникнути важких ударів на початку, він матиме величезні шанси. Це буде справжня рубка.

Джеб Дюбуа фантастичний. Один із найкращих джебів у дивізіоні, я б сказав. Він потужний з обох рук.

Але ми всі бачили це і всі вважаємо, що у нього є психологічна вразливість — і в цьому він повна протилежність Вордлі. Фабіо дуже сильний ментально; коли стає важко, він може по-справжньому терпіти і "вигризати" перемогу. З Даніелем ми кілька разів бачили, що в критичні моменти він просто знічувався", – зазначив він.