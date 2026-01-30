Українська правда
Володимир Максименко — 30 січня 2026, 14:47
Тренер Дюбуа – про Усика: Ця людина – геній
Олександр Усик
Getty Images

Тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз висловився про Олександра Усика (24-0, 15 КО) та потенційний бій з Руїсом.

Фахівець поділився думками в етері Clubhouse Boxing.

"Ця людина – геній, я довіряю йому в усьому, що він вирішить зробити. Бій проти Енді Руїса? Чудовий, але я не впевнений, що він випробовуватиме долю. Я б хотів, щоб ця людина пішла на пенсію без поразок.
Знаєте, щоб він не вирішив щодо наступного поєдинку – хто з нього що питатиме? Усик – абсолютний чемпіон світу, навіть якщо почне програвати – ніхто не змінить своєї думки про нього. Принаймні, я точно не зміню", – розповів Чарльз.

Нагадаємо, раніше WBC дозволила Олександру Усику провести добровільний захист титулу. Українець обрав суперником легендарного панчера Деонтея Вайлдера. Орієнтовно бій відбудеться у липні 2026 року у Лос-Анджелесі чи Лас-Вегасі.

Згодом ексчемпіон світу Карл Фроч назвав боксерів, які заслуговують на бій проти українця.

Напередодні сам Усик відверто розповів про жертви, які стоять за його успіхом у боксі.

Дон Чарльз

