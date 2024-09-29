Рогава здолав американця у поєдинку за чемпіонський пояс

Український проспект надважкої ваги Цотне Рогава (10-0, 7 КО) переміг американця Александера Флореса (19-5-1, 17 КО) в поєдинку за пояс WBC USA.

Бій відбувся у Лос-Анджелесі та тривав усі 10 раундів. Зустріч завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів – 98-91, 97-93 та 99-90.

Для Рогави це був сьомий поєдинок у цьому році. До цього 31-річний українець останній бій провів у червні проти 45-річного американця Джона Болдена (10-14-1, 7 КО), який завершився перемогою Цотне одноголосним рішенням суддів.

Напередодні непереможний українець Ярослав Михалушко нокаутував мексиканця Оскара Еспінозу у поєдинку за титул чемпіона світу WBC серед молоді.