Непереможний українець ефектно нокаутував мексиканця в поєдинку за титул WBC

Український боксер напівсередньої ваги Ярослав Михалушко (8−0, 7 КО) переміг мексиканця Оскара Еспінозу (9−1−1, 4 КО) у поєдинку за титул чемпіона світу WBC серед молоді.

23-річний Михалушко відправив суперника в нокаут у четвертому раунді. Українцю вдалась комбінація – спершу сильний в печінку, а потів удар в голову. Еспіноза впав на канвас та не зміг продовжити бій.

Зазначимо, що вечір боксу пройшов у Винниках. Захід був присвячений 100-річчю львівського боксу.

Нагадаємо, Михалушко до цього востаннє бився у серпні. Тоді він технічним нокаутом у 6-му раунді переміг українця Сергія Швеця.