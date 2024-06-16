Рогава здобув дев’яту перемогу на профі-рингу

Український проспект надважкої ваги Цотне Рогава (9-0, 7 КО) здобув перемогу над 45-річним американцем Джоном Болденом (10-14-1, 7 КО) на вечорі боксу в США.

Бій тривав 8 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів — 79-71, 80-70, 80-70.

Для Рогави це був шостий поєдинок у цьому році — усі переможні.

Напередодні Олександр Гвоздик програв Давіду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.