Рогава здобув дев’яту перемогу на профі-рингу
— 16 червня, 19:30
Український проспект надважкої ваги Цотне Рогава (9-0, 7 КО) здобув перемогу над 45-річним американцем Джоном Болденом (10-14-1, 7 КО) на вечорі боксу в США.
Бій тривав 8 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів — 79-71, 80-70, 80-70.
Для Рогави це був шостий поєдинок у цьому році — усі переможні.
Напередодні Олександр Гвоздик програв Давіду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.