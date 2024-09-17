Команда Чухаджяна домовилась про бій з Еннісом

Команда українського боксера напівсередньої ваги Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО) домовилась про бій з володарем титулу IBF Джароном Еннісом (32-0, 29 КО).

Про це повідомляє LuckyPunch.

За інформацією джерела, американець прийняв рішення захищати пояс, а не переходити у першу середню вагу. Очікується, що бій відбудеться у листопаді в Філадельфії (США).

Зазначимо, що на початку вересня команда українського боксера виграла промоутерські торги щодо організації цього бою.

Енніс у своєму останньому поєдинку очікувано переміг вірмена Давіда Аванесяна. Бій було завершено після жорсткого нокдауну у 5 раунді.

Чухаджян у травні здолав Гаррі Скарффа та здобув титул чемпіона IBF Interim у напівсередній вазі.

Нагадаємо, Чухаджян та Енніс провели бій на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Минулого місяця тренер Чухаджяна, В’ячеслав Сенченко, заявив, що він знає, як перемогти американця.