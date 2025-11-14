Українська правда
Чісора зробив однозначний прогноз на потенційний бій Джошуа та Пола

Володимир Максименко — 14 листопада 2025, 09:22
Дерек Чісора
Getty Images

Британський надважковаговик Дерек Чісора висловився про потенційний бій Ентоні Джошуа та шоумена Джейка Пола.

Слова боксера наводить Sky Sports.

"Це яскрава тема для того, щоб усіх заткнути. Ей-Джей нокаутує хлопця. Повторення поєдинку з Нганну? Ні, це буде гірше, ще гірше для Джейка! Один раунд. Якщо бій триватиме понад три раунди – тоді вже можна про щось говорити, тоді можливо все.
Джошуа просто вийде в ринг та вимкне хлопцю світло. Це те, що ми хочемо побачити, ми ввімкнемо трансляцію саме заради цього", – розповів Чісора.

14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа. 

Раніше Едді Гірн відреагував на інформацію про те, що сторони дуже близькі до підписання контракту.

