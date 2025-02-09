Колишній претендент на чемпіонський титул висловився про бій Чісора – Валлін

Британський боксер Ентоні Ярд (26-3, 24 КО), який колись був претендентом на титул чемпіона світу в середній вазі (до 79,2 кг), але програв Артуру Бетербієву (21-0, 20 КО), дав оцінку бою Дерек Чісора – Отто Валлін. Він вважає, що його земляк здолав небезпечного суперника.

Про це Ярд заявив у коментарі для Boxing News.

"Всі раді. Дерек зібрав повну арену вболівальників. За свою боксерську кар'єру він подарував нам дуже багато розваг, і я дуже радий за нього. Отто Валлін – це не жарт. Їхній бій був титульним елімінатором. Валлін програв тільки Ентоні Джошуа та Тайсону Ф'юрі. Дерек Чісора вийшов, двічі впустив його та подарував нам неймовірний бій", – сказав Ярд.

Нагадаємо, Чісора свій попередній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.

Завдяки перемозі Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.