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Ярд перемогою закрив трилогію з Артуром

Руслан Травкін — 27 квітня 2025, 00:18
Ярд перемогою закрив трилогію з Артуром
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У Лондоні на "Тоттенгем Стедіум" Ентоні Ярд (30-3, 24 КО) зійшовся в поєдинку із земляком Ліндоном Артуром (24-3, 16 КО).

Всі судді віддали перемогу Ярду.

Для них це вже була третя зустріч на професійному ринзі. У грудні 2020 Ентоні програв роздільним рішенням, а рівно за рік зумів нокаутувати Ліндона в четвертому раунді.

Бокс

Ентоні Ярд (Англія) – Ліндон Артур (Англія) UD12 (115:113, 116:112, 116:112)

Нагадаємо, в першому бою вечора боксу Кріс Біллем-Сміт рішенням суддів переміг американця Брендона Глентона. Також у карді відбувся бій 36-річного Ліама Сміта, який без шансів поступився Аарону Маккенні. 

Бокс Ентоні Ярд

Ентоні Ярд

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