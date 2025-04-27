Ярд перемогою закрив трилогію з Артуром

У Лондоні на "Тоттенгем Стедіум" Ентоні Ярд (30-3, 24 КО) зійшовся в поєдинку із земляком Ліндоном Артуром (24-3, 16 КО).

Всі судді віддали перемогу Ярду.

Для них це вже була третя зустріч на професійному ринзі. У грудні 2020 Ентоні програв роздільним рішенням, а рівно за рік зумів нокаутувати Ліндона в четвертому раунді.

Бокс

Ентоні Ярд (Англія) – Ліндон Артур (Англія) UD12 (115:113, 116:112, 116:112)

Нагадаємо, в першому бою вечора боксу Кріс Біллем-Сміт рішенням суддів переміг американця Брендона Глентона. Також у карді відбувся бій 36-річного Ліама Сміта, який без шансів поступився Аарону Маккенні.