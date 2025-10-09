Це було б божевілля: Ярд хоче провести бій проти Канело

Британський боксер Ентоні Ярд (30-3, 24 КО) хоче провести бій проти ексчемпіона світу другої середньої ваги з боксу Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39, КО).

Його слова передає SkySports.

"Хтось на кшталт Канело? Я думаю, що Канело хотів би повернутися і подумати: "Я можу побити цього хлопця. Він програв Ковальову. Я Ковальова нокаутував". Розумієте, про що я? Ніхто не знає, куди може зайти ця сюжетна лінія. Уявіть собі. Ентоні Ярд проти Сауля Канело Альвареса. Це було б божевілля", – сказав Ярд.

Нагадаємо, у квітні Ентоні Ярд зійшовся в поєдинку із земляком Ліндоном Артуром (24-3, 16 КО) та здолав його за одностайним рішенням суддів.

А ось Канело програв Теренсу Кроуфорду у вересні та втратив статус абсолютного чемпіона світу. Раніше стали відомі терміни відновлення Альвареса після операції.

35-річному Альваресу залишилося провести два поєдинки за його угодою з Riyadh Season, яка була розрахована на чотири бої. Він не планує завершувати кар'єру, попри поразку від Кроуфорда.