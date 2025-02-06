Чісора та Валлін провели битву поглядів напередодні бою
Дерек Чісора та Отто Валлін
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41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) провели битву поглядів напередодні поєдинку.
Про це повідомляє Queensberry Promotions.
Бій відбудеться 8 лютого у Манчестері.
Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.
34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.