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Чісора та Валлін провели битву поглядів напередодні бою

Олександр Булава — 6 лютого 2025, 17:20
Чісора та Валлін провели битву поглядів напередодні бою
Дерек Чісора та Отто Валлін
Getty Images

41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) провели битву поглядів напередодні поєдинку.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Бій відбудеться 8 лютого у Манчестері.

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.

Дерек Чісора Отто Валлін

Отто Валлін

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