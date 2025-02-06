Чісора та Валлін провели битву поглядів напередодні бою

41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) провели битву поглядів напередодні поєдинку.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Бій відбудеться 8 лютого у Манчестері.

Expect nothing less than WAR for @DerekWarChisora’s final UK fight 😤🔥#TheLastDance | #ChisoraWallin | Co-Op Live, Manchester | Saturday | Final tickets via ticketmaster pic.twitter.com/fdVFF06kQz — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 6, 2025

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.