WBO може санкціонувати третій бій між Паркером та Чісорою

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) наступний бій може провести проти британця Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

Очікується, що Паркер повернеться у вересні, і його вже назвали наступним обов'язковим претендентом на переможця бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа на "Вемблі" 19 липня.

Оскільки Паркер має право обирати наступного суперника з рейтингу WBO, організація заявила, що схвалить третій бій між Паркером та Чісорою.

"Так, Паркер може захищати свій тимчасовий титул проти будь-якого з 15 найвищих претендентів світового рейтингу WBO", – заявив президент WBO Густаво Олів'єрі.

Промоутер новозеландця Девід Гіггінс підтвердив, що хотів би ще одного протистояння з Чісорою.

Плани щодо бою розробляє промоутерська компанія Queensberry, яка представляє як, Паркера, так і Чісору.

Зазначимо, що у травні 2021 року Паркер переміг Чісору роздільним рішенням суддів, а у грудні 2021-го новозеландець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

В останньому бою Джозеф ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді. Чісора нещодавно переміг Отто Валіна одноголосним рішенням суддів.