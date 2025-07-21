Він знову здався, – Чісора пояснив, чому Дюбуа програв Усику

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) вважає, що Даніель Дюбуа програв Олександру Усику, тому що здався ще до початку бою, як тільки вийшов на ринг.

Його слова передає Seconds Out.

"Дюбуа здався. Знову. Він здався коли вийшов на ринг, бо не використовував свій подвійний джеб. Він не полював на Усика так, як на Джошуа. Ми прийшли подивитися, як він божеволіє, а він цього не робив. Він стримувався. Ми хотіли, щоб він божеволів. Усі були за Дюбуа. Все було для його перемоги", – сказав Чісора.

Також британець розповів про неприємну відповідь від тренера Дюбуа Дона Чарльза, який сказав після бою "Піти відсмоктати своєму найкращому другу" Усику.

"Коли я підійшов після бою, щоб спитати як він себе почуває, Дон Чарльз сказав мені: "Піди відсмокчи своєму найкращому другу (Усику – прим.)". Він це сказав, але я все ще люблю Чарльза, адже це були лише емоції".

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.