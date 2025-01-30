Чісора підібрав суперника для Джошуа
Британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) слід провести бій проти Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO).
Про це боксер розповів у коментарі iFL TV.
"Я думаю, що Ентоні знає, що він хоче. Мені б хотілося, щоб він провів поєдинок із Деонтеєм Вайлдером у Лондоні.
Якщо Ф’юрі не повернеться, то влітку Джошуа потрібно побитися з Вайлдером, а потім провести реванш із Даніелем Дюбуа. Після цього можна побитися з Джозефом Паркером або ким завгодно.
Ідея Джошуа полягає в тому, щоб стати триразовим чемпіоном світу, тому нам потрібно підштовхнути його до цього. Він цього хоче", – сказав Чісора.
Раніше Ентоні заявляв, що його основною ціллю на 2025 рік є бій з Тайсоном Ф’юрі, однак останній нещодавно завершив кар’єру. У зв'язку з чим, його наступний суперник наразі не визначений.
Вайлдер наступний бій проведе проти 36-річного Кертіса Гарпера (18-11, 12 КО). Їх поєдинок відбудеться на шоу "BLK Prime" 26 квітня.