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Чісора підібрав суперника для Джошуа

Олександр Булава — 30 січня 2025, 19:22
Чісора підібрав суперника для Джошуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

Британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) слід провести бій проти Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO).

Про це боксер розповів у коментарі iFL TV.

"Я думаю, що Ентоні знає, що він хоче. Мені б хотілося, щоб він провів поєдинок із Деонтеєм Вайлдером у Лондоні.

Якщо Ф’юрі не повернеться, то влітку Джошуа потрібно побитися з Вайлдером, а потім провести реванш із Даніелем Дюбуа. Після цього можна побитися з Джозефом Паркером або ким завгодно.

Ідея Джошуа полягає в тому, щоб стати триразовим чемпіоном світу, тому нам потрібно підштовхнути його до цього. Він цього хоче", – сказав Чісора.

Раніше Ентоні заявляв, що його основною ціллю на 2025 рік є бій з Тайсоном Ф’юрі, однак останній нещодавно завершив кар’єру. У зв'язку з чим, його наступний суперник наразі не визначений.

Вайлдер наступний бій проведе проти 36-річного Кертіса Гарпера (18-11, 12 КО). Їх поєдинок відбудеться на шоу "BLK Prime" 26 квітня.

Ентоні Джошуа Дерек Чісора Деонтей Вайлдер

Дерек Чісора

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