Чісора підібрав суперника для Джошуа

Британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) слід провести бій проти Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO).

Про це боксер розповів у коментарі iFL TV.

"Я думаю, що Ентоні знає, що він хоче. Мені б хотілося, щоб він провів поєдинок із Деонтеєм Вайлдером у Лондоні.

Якщо Ф’юрі не повернеться, то влітку Джошуа потрібно побитися з Вайлдером, а потім провести реванш із Даніелем Дюбуа. Після цього можна побитися з Джозефом Паркером або ким завгодно.

Ідея Джошуа полягає в тому, щоб стати триразовим чемпіоном світу, тому нам потрібно підштовхнути його до цього. Він цього хоче", – сказав Чісора.