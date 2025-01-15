Визначився наступний суперник Вайлдера

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) повернеться на ринг 26 квітня.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Його суперником стане 36-річний Кертіс Гарпер (18-11, 12 КО). Їх бій відбудеться на шоу "BLK Prime".

Вайлдер був готовий офіційно оголосити про свої плани повернення в суботу на пресконференції в Лос-Анджелесі, але зустріч була скасована через лісові пожежі, які спустошили Південну Каліфорнію.

Нагадаємо, Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Гарпер свій останній бій провів у грудні минулого року, коли у другому раунді нокаутував Франсуа Рассела.

Нещодавно про бажання зустрітися з американцем заявив український надважковаговик Андрій Новицький.