Черкашин проведе бій за титул WBC International
Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (24-1, 15 KO) проведе наступний бій 26 жовтня.
Про це повідомив боєць у Facebook.
Українець вийде в ринг проти 33-річного аргентинця Себастіана Орасіо Папецкі (22-4, 8 КО). на кону стоятиме пояс WBC International у середньому дивізіоні.
Поєдинок відбудеться у Закопане (Польща).
Це буде третій бій Черкашина у 2024 році. У лютому українець переміг колумбійця Джайро Дельгадо. Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився перемогою Федіра одноголосним рішенням суддів.
У травні боксер здобув дострокову перемогу над мексиканцем Хорхе Коту.