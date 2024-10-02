Черкашин проведе бій за титул WBC International

Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (24-1, 15 KO) проведе наступний бій 26 жовтня.

Про це повідомив боєць у Facebook.

Українець вийде в ринг проти 33-річного аргентинця Себастіана Орасіо Папецкі (22-4, 8 КО). на кону стоятиме пояс WBC International у середньому дивізіоні.

Поєдинок відбудеться у Закопане (Польща).

Це буде третій бій Черкашина у 2024 році. У лютому українець переміг колумбійця Джайро Дельгадо. Поєдинок пройшов усю дистанцію та завершився перемогою Федіра одноголосним рішенням суддів.

У травні боксер здобув дострокову перемогу над мексиканцем Хорхе Коту.