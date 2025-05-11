Колишній суперник Берінчика у скандальному бою захистив титул WBO

Чемпіон світу в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Емануель Наваррете (40-2, 32 KO) переміг філіппінця Чарлі Суареса (18-1, 10 KO).

Бій завершився технічним рішенням після 7 раунду.

Першу половину поєдинку чинний чемпіон домінував, але Суарес потроху починав вирівнювати хід подій.

Можливо, йому б вдалося досягти успіху, але в шостому раунді сталося зіткнення головами, після чого з брови Наваррете почала текти кров дуже сильно.

Кут Емануеля запросив лікаря, який не дозволив продовжити бій. Зустріч зупинили після 8 раунду. Судді на той момент лідером вважали саме мексиканця.

Бокс – бій за титул WBO (до 59 кг)

Емануель Наваррете (Мексика) – Чарлі Суарес (Філіппіни) TD 7 (78-75, 77-76, 77-76)

Нагадаємо, що Емануель Наваррете у попередньому бою переміг Оскара Вальдеза в поєдинку за титул чемпіона в другій напівлегкій вазі, а перед цим мексиканський боксер зазнав поразки від Дениса Берінчика в поєдинку за звання чемпіона світу в легкій вазі.

Чарлсі Суарес восени 2024 року технічним нокаутом здобув перемогу над Хорхе Кастанедою.