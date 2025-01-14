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Зараз у Лос-Анджелесі: Берінчик розповів про підготовку до бою з Девісом

Руслан Травкін — 14 січня 2025, 08:15
Зараз у Лос-Анджелесі: Берінчик розповів про підготовку до бою з Девісом
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Український чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) розповів, як проходить його підготовка до бою з американцем Кішоном Девісом.

Про це він сказав студії боксу Віктора Ялимова.

"Зараз у Лос-Анджелесі, боксерський зал Showtime. Тут відбувається моя підготовка, але до цього я два місяці тренувався в Іспанії.У мене були пробіжки, йога та бокс.

Підготовка тільки розпочалася, закінчується другий тиждень. Звісно, ​​мені все подобається.

Спаринг-партнерів тут багато, різноманітний бокс, мексиканський стиль, англійський, американський та український. Тут можна підібрати суперників, подібних до свого опонента", – сказав Берінчик.

Поєдинок відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист титулу, який він сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).

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