Зараз у Лос-Анджелесі: Берінчик розповів про підготовку до бою з Девісом

Український чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) розповів, як проходить його підготовка до бою з американцем Кішоном Девісом.

Про це він сказав студії боксу Віктора Ялимова.

"Зараз у Лос-Анджелесі, боксерський зал Showtime. Тут відбувається моя підготовка, але до цього я два місяці тренувався в Іспанії.У мене були пробіжки, йога та бокс.

Підготовка тільки розпочалася, закінчується другий тиждень. Звісно, ​​мені все подобається.

Спаринг-партнерів тут багато, різноманітний бокс, мексиканський стиль, англійський, американський та український. Тут можна підібрати суперників, подібних до свого опонента", – сказав Берінчик.