Зараз у Лос-Анджелесі: Берінчик розповів про підготовку до бою з Девісом
Український чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) розповів, як проходить його підготовка до бою з американцем Кішоном Девісом.
Про це він сказав студії боксу Віктора Ялимова.
"Зараз у Лос-Анджелесі, боксерський зал Showtime. Тут відбувається моя підготовка, але до цього я два місяці тренувався в Іспанії.У мене були пробіжки, йога та бокс.
Підготовка тільки розпочалася, закінчується другий тиждень. Звісно, мені все подобається.
Спаринг-партнерів тут багато, різноманітний бокс, мексиканський стиль, англійський, американський та український. Тут можна підібрати суперників, подібних до свого опонента", – сказав Берінчик.
Поєдинок відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист титулу, який він сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.
Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).