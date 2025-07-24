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Чемпіон світу за версіями WBO та IBF провів тренування з російським Зенітом

Володимир Максименко — 24 липня 2025, 13:40
Чемпіон світу за версіями WBO та IBF провів тренування з російським Зенітом
Дмитро Бівол
Instagram

Чемпіон світу за версіями WBO та IBF Дмитро Бівол проводить тренування з пітерським Зенітом.

Про це повідомляє The Ring.

Хоча джерело підписало фото так, що боксер тренується з командою протягом усього тижня, Бівол провів у стані Зеніта всього один день.

Російські ЗМІ зазначили, що тренування було одноразовим, але футболісти все ж влаштували спортсмену "обряд посвяти".

Зауважимо, що Бівол народився у Киргизстані, а у 2002 році перебрався до Росії, яку представляв на міжнародних змаганнях до 2022 року. У 2023-му боксеру було надано звання "Заслужений майстер спорту Росії".

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Нагадаємо, у лютому цього року Бівол здолав Бетербієва, який виступає під прапором Канади, роздільним рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113), взявши реванш. У першому поєдинку Бетербієв святкував перемогу також за рішенням арбітрів.

У квітні киргиз із російським паспортом ухвалив рішення відмовитись від поясу WBC, втративши статус абсолютного чемпіона світу.

IBF WBO Бокс війна Зеніт Дмитро Бівол

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