Туркі дозволив провести третій бій Бівол – Бетербієв у Росії

Чемпіон світу за версіями The Ring, IBF і WBO Дмитро Бівол (24-1, 12 КО) та росіянин, що представляє Канаду, Артур Бетербієв (21-1, 20 КО) можу провести бій у Росії.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Третій бій між росіянами був запланований на листопад цього року у межах оновленого розкладу Riadh Season, однак боксери попросили змінити організатора шоу.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх дав згоду Бівол та Бетербієву провести поєдинок у Росії, попередньо двобій мав відбутися у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, у лютому цього року Бівол здолав Бетербієва, який виступає під прапором Канади, роздільним рішенням суддів (114:114, 116:112, 115:113), взявши реванш. У першому поєдинку Бетербієв святкував перемогу також за рішенням арбітрів.

У квітні киргиз із російським паспортом ухвалив рішення відмовитись від поясу WBC, втративши статус абсолютного чемпіона світу.