Чемпіон Олімпійських ігор пояснив, чому Ф'юрі може здолати Усика у реванші

Відомий британський боксер Одлі Гаррісон, який виграв золото Олімпійських ігор 2000, вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) може перемогти Усика (22-0, 14 КО) у реванші.

Про це Гаррісон заявив для DAZN.

"На папері Ф'юрі – не фаворит. Усик може танцювати навколо нього, працювати в човнику і перебоксувати його. Але щось говорить мені, що в Тайсона Ф'юрі є трохи додаткової магії.

Він приїде в Саудівську Аравію і поверне час назад. Йому потрібно відповідати формі та кондиціям Усика. Ф'юрі багато зробив неправильно в бою з Усиком, як і Ентоні Джошуа, але він завдав Олександру більше проблем, ніж будь-який інший боєць.

Я думаю, що повністю мотивований Ф'юрі, який піде напролом, дійсно може кинути Усику виклик у реванші. Йому просто потрібно використовувати всі його переваги. Йому є що доводити.

Ф'юрі - боксер, який продовжує боксувати, незважаючи на всі злети і падіння в його кар'єрі. Часом він по-різному ставиться до боїв, і це не завжди закінчується добре. Але подивившись його останні відео, ви можете сказати, що він у режимі розплати і хоче все зробити правильно", – сказав Гаррісон.