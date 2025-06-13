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Екссуперник Чухаджяна змінить вагову категорію

Олександр Булава — 13 червня 2025, 19:10
Екссуперник Чухаджяна змінить вагову категорію
Джарон Енніс
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Промоутер Едді Гірн заявив, що володар поясів IBF та WBA у напівсередній вазі Джарон Енніс (34-0, 30 КО) змінить вагову категорію.

Цитує промоутера Ring Magazine.

"Енніс піднімається вгору. На жаль, після бою зі Станіонісом його команда, лікарі, після результатів обстежень, дійшли висновку, що він виступає нижче своїх можливостей.

Дивовижно те, що він зробив це зі Станіонісом, маючи лише 50% своїх фізичних можливостей

Цілком ймовірно, що ті пояси стануть вакантними. Ми зустрінемося цього тижня", – сказав Гірн.

Нагадаємо, 13 квітня Енніс впевнено здолав литовця Станіоніса, а перед цим рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна.

Едді Гірн Джарон Енніс

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