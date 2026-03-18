Тренер Дюбуа – про можливу трилогію проти Усика: Ми повинні блокувати ці думки

Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), відреагував на плани Олександра Усика (24-0, 15 КО), у які входить протистояння проти переможця бою між його підопічним та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Про це він висловився у коментарі Seconds Out.

Наставник "Динаміта" заявив, що вони повинні блокувати усі думки про можливу трилогію з непереможеним українцем, аби повністю сконцентруватись на найближчому поєдинку проти чемпіона світу за версією WBO.

"Річ у тім, що я вже був у такій ситуації. Було б неправильно з мого боку або з боку будь-якого члена команди Дюбуа... Навіть якщо ми це чуємо, ми повинні блокувати ці думки. Це не має значення, тому що у нас є велике, величезне завдання – бій з Фабіо Вордлі. Цим ми маємо зайнятися. Як тільки ми з цим впораємося, то давайте знову проведемо цю розмову, але зараз я не можу говорити про це. Я вас чую, а потім ця інформація одразу ж зникає. В одне вухо влітає, а з іншого вилітає. Ось як це має бути" – сказав Чарльз.

Двобій Вордлі – Дюбуа запланований на 9 травня 2026 року у Манчестері, а на кону стоятиме чемпіонський пояс WBO, яким володіє Фабіо.

Раніше Вордлі зі скептицизмом відреагував на свою присутність у списку бажаних поєдинків Олександра, який 23 травня проведе зустріч проти Ріко Верховена у Гізі (Єгипет).

Нагадаємо, що Усик двічі достроково перемагав Даніеля у серпні 2023-го та липні 2025-го років.