Тренер Дюбуа – про можливу трилогію проти Усика: Ми повинні блокувати ці думки

Софія Кулай — 18 березня 2026, 12:48
Дон Чарльз, тренер Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), відреагував на плани Олександра Усика (24-0, 15 КО), у які входить протистояння проти переможця бою між його підопічним та Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Про це він висловився у коментарі Seconds Out.

Наставник "Динаміта" заявив, що вони повинні блокувати усі думки про можливу трилогію з непереможеним українцем, аби повністю сконцентруватись на найближчому поєдинку проти чемпіона світу за версією WBO.

"Річ у тім, що я вже був у такій ситуації. Було б неправильно з мого боку або з боку будь-якого члена команди Дюбуа... Навіть якщо ми це чуємо, ми повинні блокувати ці думки.

Це не має значення, тому що у нас є велике, величезне завдання – бій з Фабіо Вордлі. Цим ми маємо зайнятися. Як тільки ми з цим впораємося, то давайте знову проведемо цю розмову, але зараз я не можу говорити про це. Я вас чую, а потім ця інформація одразу ж зникає. В одне вухо влітає, а з іншого вилітає. Ось як це має бути" – сказав Чарльз.

Двобій Вордлі – Дюбуа запланований на 9 травня 2026 року у Манчестері, а на кону стоятиме чемпіонський пояс WBO, яким володіє Фабіо.

Раніше Вордлі зі скептицизмом відреагував на свою присутність у списку бажаних поєдинків Олександра, який 23 травня проведе зустріч проти Ріко Верховена у Гізі (Єгипет).

Нагадаємо, що Усик двічі достроково перемагав Даніеля у серпні 2023-го та липні 2025-го років. 

Читайте також :
Тренер Дюбуа розповів про відмінність Усика та Вордлі: Він виснажує психологічно
Тренер Дюбуа розповів про відмінність Усика та Вордлі: Він виснажує психологічно
У команді Усика заговорили про можливий бій проти ексчемпіона UFC
Відомий коментатор відреагував на заяву Усика, який відмовляється битись з Ітаумою: Ми бачили такі бої в минулому
Вордлі – про список бажаних боїв Усика: Ставлюся до цього зі скептицизмом
Один на мільйон: ексчемпіон світу – про Усика

