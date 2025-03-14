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Усик – про відповідальність перед суспільством: Це їхні очікування, а не мої

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 11:01
Усик – про відповідальність перед суспільством: Це їхні очікування, а не мої
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик висловився про очікування суспільства від себе та відповідальність перед ним.

Боксер поспілкувався із блогером Славою Дьоміним.

"Вони взагалі мене не знають. Не знають, як в мене болить, як я іноді зачиняюсь в кімнаті, дивлюсь на іконостас та просто спілкуюсь із Богом.

Відповідальність? Яка? Це їхні очкування, а не мої. На початку я навіть хотів залишити країну, коли мене почали дуже сильно "чорнити", я не розумів за що. Туреччина, Ірландія пропонували.

Спочатку було так, а згодом я зрозумів, що країна тут ні до чого. Це просто людина, яка хоче буде в центрі увазі та коштом мого ім'я роблять собі щось". – розповів Усик.

Напередодні стало відомо про вимогу WBO провести чемпіонський бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером.

Раніше український спортсмен розповів, чи планує розпочинати політичну кар'єру.

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