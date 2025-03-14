Усик – про відповідальність перед суспільством: Це їхні очікування, а не мої

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик висловився про очікування суспільства від себе та відповідальність перед ним.

Боксер поспілкувався із блогером Славою Дьоміним.

"Вони взагалі мене не знають. Не знають, як в мене болить, як я іноді зачиняюсь в кімнаті, дивлюсь на іконостас та просто спілкуюсь із Богом.

Відповідальність? Яка? Це їхні очкування, а не мої. На початку я навіть хотів залишити країну, коли мене почали дуже сильно "чорнити", я не розумів за що. Туреччина, Ірландія пропонували.

Спочатку було так, а згодом я зрозумів, що країна тут ні до чого. Це просто людина, яка хоче буде в центрі увазі та коштом мого ім'я роблять собі щось". – розповів Усик.