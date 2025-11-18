Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Кроуфорд – про Усика: Це мій хлопець

Володимир Максименко — 18 листопада 2025, 08:50
Кроуфорд – про Усика: Це мій хлопець
Теренс Кроуфорд
The Ring

Абсолютний чемпіон світу другої середньої ваги Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) висловився про Олександра Усика (24-0, 15 КО), з яким нещодавно бачився в Узбекистані на вечорі боксу LIFT Promotions.

Боксер поспілкувався з The Ring.

"Це мій хлопець! Щоразу, як ми бачимось, ми не висловлюємо одне одному нічого, окрім любові та поваги, підтримуємо одне одного. Дуже круто було з ним побачитись", – розповів Кроуфорд.

Також американець висловився про своє майбутнє після перемоги над Канело.

Читайте також :
Відео Фото Назвав "братом" і захотів поборотися: Усик зустрівся з Кроуфордом в Узбекистані
"Все начебто так само, але тепер я дуже сильно зайнятий. Ось що реально змінилось. Прямо зараз я хочу розслабитись. Перехід в іншу вагу? Я просто зараз відпочиваю", – резюмував Кроуфорд.

Нагадаємо, наразі рейтинг P4P очолює Теренс Кроуфорд, який посунув з першого місця Олександра Усика завдяки перемозі над Канело Альваресом.

Напередодні Олександр Усик відмовився від поясу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу. Наразі українець продовжує володіти поясами IBF, WBA та WBC.

Олександр Усик Теренс Кроуфорд

Олександр Усик

Воррен – про набуття Вордлі статусу чемпіона WBO: Дуже пишаюсь ним
Визначився новий чемпіон WBO у надважкій вазі після відмови Усика від титулу
Більше не абсолютний чемпіон: Усик відмовився від титулу WBO
WBO дуже скоро санкціонує цей бій: Воррен – про поєдинок Усика з Вордлі
Чісора відреагував на роботу Джошуа з командою Усика

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік