Кроуфорд – про Усика: Це мій хлопець

Абсолютний чемпіон світу другої середньої ваги Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) висловився про Олександра Усика (24-0, 15 КО), з яким нещодавно бачився в Узбекистані на вечорі боксу LIFT Promotions.

Боксер поспілкувався з The Ring.

"Це мій хлопець! Щоразу, як ми бачимось, ми не висловлюємо одне одному нічого, окрім любові та поваги, підтримуємо одне одного. Дуже круто було з ним побачитись", – розповів Кроуфорд.

Також американець висловився про своє майбутнє після перемоги над Канело.

"Все начебто так само, але тепер я дуже сильно зайнятий. Ось що реально змінилось. Прямо зараз я хочу розслабитись. Перехід в іншу вагу? Я просто зараз відпочиваю", – резюмував Кроуфорд.

Нагадаємо, наразі рейтинг P4P очолює Теренс Кроуфорд, який посунув з першого місця Олександра Усика завдяки перемозі над Канело Альваресом.

Напередодні Олександр Усик відмовився від поясу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу. Наразі українець продовжує володіти поясами IBF, WBA та WBC.