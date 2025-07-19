Він досить примітивний: Брієдіс спрогнозував переможця бою Усика та Дюбуа

Латвієць Майріс Брієдіс не вірить у перемогу Даніеля Дюбуа у його реванші з українцем Олександром Усиком.

Його слова публікує LuckyPunch.

"Я прогнозую дострокову перемогу Усика. У нього є витривалість і високий темп. Якщо брати таких боксерів, як Олександр, Василь Ломаченко, як я, то ми завжди робили дуже багато фізичної роботи, щоб мати запас. Знаєте, це як порівняти 5-літровий і 6-літровий двигун Mercedes. Хто буде витриваліший? Звісно, 6-літровий", - зазначив латвієць.

Також Брієдіс спрогнозував майбутнє британського боксера.

"Дюбуа не стане суперзіркою. Він досить примітивний. Якщо він піде до "школи", буде розвивати мислення й навчатися, тоді, можливо, щось із цього вийде. Але зараз потрібно розуміти: у Даніеля занадто низький IQ. У нього поки що є м’язи й сила, але стратегічного мислення й інтелекту – немає", – заявив Брієдіс.

Нагадаємо, що Усик та латвієць зустрічалися у 2018 році. Тоді українець отримав перемогу рішенням суддів.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться сьогодні, 19 липня, в Лондоні на Вемблі. Чемпіон проводить для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Раніше чемпіон світу з Казахстану українською підтримав Усика.

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