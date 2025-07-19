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Переможи свого суперника: чемпіон світу з Казахстану українською підтримав Усика

Андрій Мошкун — 19 липня 2025, 19:23
Переможи свого суперника: чемпіон світу з Казахстану українською підтримав Усика
Instagram

Чемпіон світу за версіями WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули підтримав Олександра Усика (23-0, 14 КО) напередодні поєдинку проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Допис боксер опублікував у Instagram.

"Бажаю тобі удачі, чемпіоне! Переможи свого суперника і знову вразь увесь світ!", – написав Жанібек.
Instagram

Нагадаємо, бій Усик – Дюбуа відбудеться сьогодні, 19 липня, в Лондоні на Вемблі. Чемпіон проводить для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

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