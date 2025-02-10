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Чісора гідний другого бою з Усиком, – Околі

Станіслав Лисак — 10 лютого 2025, 10:17
Боксер Дерек Чісора
Дерек Чісора
Getty Images

Британський боксер Лоуренс Околі (20-1, 15 KO) вважає, що його земляк Дерек Чісора (26-13, 23 KO) заслужив провести другий бій проти українського чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 KO).

Про це Околі розповів порталу Seconds Out.

"Дерек дав Усику найкращий бій серед з усіх британських бійців. Він гідний знову побитися з Олександром", – сказав Околі.

Напередодні Дерек Чісора одноголосним рішенням суддів переміг шведа Отто Валліна. Після бою 41-річний боксер заявив, що зателефонує Усику щодо можливого реваншу.

Нагадаємо, у 2020 році британець програв Олександру Усику одноголосним рішенням суддів.

Завдяки перемозі над Валліном Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Олександр Усик Дерек Чісора Отто Валлін

Дерек Чісора

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