Біллем-Сміт: Для мене було б честю вийти з Усиком у ринг

Чемпіон WBO у першій важкій вазі Кріс Біллем-Сміт хотів би провести бій проти абсолютного чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика, якщо він повернеться у крузервейт.

Його слова передає Sky Sports.

"Якщо Усик повернеться до крузервейту, то це буде дико. Я ще давно, коли почав роботу зі своїм тренером, казав йому, що він повинен мене готувати до бою з ним. Це було ще 2017 року. Мені здається, що я тільки дебютував.

Він особливий боєць, для мене було б честю поділитися вийти з Усиком у ринг, як це було б із Раміресом, як це було б із Опетаїєю. Я насолоджуюся своєю кар’єрою", — сказав британський боксер.

Нагадаємо, раніше Усик заявив, що розглядає варіант з поверненням у першу важку вагу після реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Зазначимо, що другий поєдинок українця із "Циганським королем" запланований на 21 грудня.