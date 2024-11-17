Недаремно тренувався з Гвоздиком: Рамірес здолав Біллем-Сміта та здобув ще один чемпіонський титул
Рамірес – Біллем-Сміт
Getty images
У ніч на 17 листопада пройшов бій між топовими представниками крузервейту. Чемпіон світу за версією WBA Гільберто Раміресом (47-1, 30 КО) та Крісом Біллемом-Смітом (20-2, 13 КО), який на бій виходив із титулом WBO.
Всі судді віддали перемогу мексиканцю: 116:112, 116:113, 116:112.
Британець дійсно провів не найкращий бій, тому нічого дивного в його тріумфі немає.
Варто зазначити, що до бою Раміресу готуватися допомагав українець Олександр Гвоздик, який робив прогноз, що Гільберто переможе за очками.
Бокс – бій за титули WBA та WBO, крузервейт (до 90,7 кг)
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, 17 листопада
Гільберто Рамірес – Кріс Біллем-Сміт UD 12 (116:112, 116:113, 116:112)
Нагадаємо, вчора на ринг повернувся легендарний Майк Тайсон. Колишній чемпіон світу поступився ютуберу Джейку Полу.