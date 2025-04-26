Фейки Бекхема та Ширана: Біллем-Сміт закрив поразку від Раміреса в бою з Глентоном
Англієць Кріс Біллем-Сміт (21-2, 12 КО) та американець Брендон Глентон (20-3, 17 КО) відкрили вечір боксу в Лондоні.
Поєдинок завершився перемогою Біллем-Сміта.
Боксери провели рівний бій, та кінцівку забрав саме фаворит, що і забезпечило йому підсумкову перемогу. Варто врахувати, що Брендон кілька разів небезпечно йшов головою вперед, провокуючи зіткнення, але рефері не знімав із нього очок.
Найцікавішим епізодом поєдинку, напевно, можна вважати те, що таблички з номерами раундів виносили двійники відомого співака Еда Ширана, футболіста Девіда Бекхема та Ганнібала Лектора.
Бокс
Кріс Біллем-Сміт – Брендон Глентон UD (12) (116:113, 116:112, 116:112)
Нагадаємо, у листопаді Кріс одноголосним рішенням поступився одному з найкращих "крузерів" Гільберто Раміресу.
Головним поєдинком вечора буде протистояння британців Кріса Юбенка-молодшого та Конора Бенна.