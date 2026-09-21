В пам'ять про Ріккі Хаттона: британський чемпіон – про свій нокаут ударом по корпусу

Британський боксер Пет Браун (7-0, 7 КО) присвятив свою перемогу в битві за чотири титули пам'яті колишнього чемпіона світу Ріккі Хаттона.

Про це повідомляє Sky Sports.

Він нокаутував Джона Хеджеса (12-1, 3 КО) у шостому раунді ударом по корпусу. Боєць таким чином вшанував "Хітмена", який славився цим прийомом.

"Я завершив бій ударом по корпусу – в пам'ять про Ріккі Хаттона. Я не міг просто перти напролом – хоч люди й думають, ніби я не вмію боксувати. Із Джоном не вийде прибрати його з рингу одразу, бо він просто провалить тебе, змусить схибити та виставить дурнем. Саме тому це був дуже терплячий виступ", – сказав Браун.

Зазначимо, що Пет свого часу тренувався в одному залі з Хаттоном, який водночас був тренером і для Геджеса. Він довів Джона до титулу чемпіона Англії.

Життя колишнього чемпіона світу обірвалось рік тому. "Хітмен" наклав на себе руки 14 вересня, у грудні він планував повернутись на ринг.