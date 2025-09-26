Похорон Хаттона відбудеться у Манчестері

Похорон ексчемпіона світу за версіями IBF, IBO та WBA Ріккі Хаттона відбудеться 10 жовтня.

Про це повідомляє Sky Sports.

Прощання з боксером відбудеться у Манчестерському кафедральному соборі.

Вхід на службу, яка відбудеться через чотири дні після того, як Хаттону виповнилося б 47 років, можливий лише за запрошеннями. Громадськість матиме можливість віддати шану померлим, коли похоронний кортеж прямуватиме до собору.

Нагадаємо, Хаттон несподівано пішов із життя у неділю, 14 вересня, у віці 46 років. Боксера знайшли мертвим у власному домі в Манчестері. Жодних підозр щодо того, що смерть мала насильницький характер, немає.

Хаттон активно виступав у період з 1997 по 2012 рік. Був чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та IBO у першій напівсередній вазі, володів поясами IBO та WBA у напівсередній вазі. Провів 48 поєдинків, здобув 45 перемог, 32 з яких нокаутом, та зазнав 3 поразок.

Свій останній професійний поєдинок Хаттон провів у листопаді 2012 року, поступившись українцю В’ячеславу Сенченку. До того він не бився понад три роки після поразки нокаутом у другому раунді від Менні Пакьяо у травні 2009 року.

У грудні Хаттон мав провести бій проти 46-річного Аль Даха в Дубаї.