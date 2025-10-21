Брук повертається в ринг заради вшанування пам’яті Хаттона

Келл Брук (40-3, 28 КО), ексчемпіон світу в напівсередній вазі за версією IBF, оголосив про повернення на ринг.

Про це повідомили організатори Agenda Dubai.

Британський боксер проведе бій на честь легендарного Ріккі Хаттона, який нещодавно пішов із життя у віці 46 років.

Поєдинок матиме виставковий характер і стане символічним вшануванням видатного співвітчизника. Суперником Брука стане представник Об’єднаних Арабських Еміратів Ейса Аль-Дах (8-3, 4 КО). Бій відбудеться у Дубаї.

Для Брука це буде перша поява на рингу після трирічної перерви – востаннє він боксував у 2022 році.

Нагадаємо, Ріккі Хаттон помер у вересні 2025 року. Причиною смерті ексчемпіона світу стало самогубство