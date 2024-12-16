Боліло все тіло: Майк Тайсон згадав силу удару Пола
Джей Пол проти Майка Тайсона
Фото Talksport
Легендарний Майк Тайсон розповів про свої почуття під час поєдинку із Джейком Полом, який він програв одноголосним рішення суддів.
Слова американця наводить Talksport.
"Я не пам'ятаю той удар у третьому раунді, але мої груди, живіт та загалом тіло – все боліло. Він дуже сильно б'є.
Але я погано пам'ятаю сам бій. В мене відчуття, немов я відключився. Я не дивився повтор бою, мені це не потрібно. Я навіть не знаю, навіщо я це зробив", – поділився думками Тайсон.
Зазначимо, що боксери отримали за виставковий бій неймовірні гонорари у 40 та 20 мільйонів доларів.
Раніше 58-річний Майк Тайсон прокоментував майбутній реванш між Усиком та Ф'юрі.