Нерівні гонорари: скільки заробили Тайсон та Пол за свій бій

Майк Тайсон (50-7, 44 КО) та Джейк Пол (11-1, 7 КО) заробили великі гроші за свій бій, який відбувся минулої ночі.

Про це повідомляє CBS News.

За інформацією джерела, 27-річний американець заробив за бій з легендою боксу 40 мільйонів доларів, у той час як сам "Залізний" Майк отримав у два рази менше – 20 мільйонів.

Варто зазначити, що Тайсон заробив приблизно стільки ж, скільки за бій з Майклом Спінксом у 1988 році – рекордний на той час гонорар (сьогодні це було б приблизно 53 мільйони з поправкою на інфляцію).

Той бій тривав менше двох хвилин, і Тайсон нокаутував непереможного Спінкса за 91 секунду.

Незважаючи на свою поразку, Майк Тайсон запевнив, що він здатний провести ще один бій, а тому він не збирається йти з боксу.