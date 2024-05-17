Чісора — про бій Усика проти Ф'юрі: Ми бачили, що Олександр має вразливі точки

Американський боксер Дерек Чісора вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) буде цілитися у вразливі точки Олександра Усика (21-0, 14 КО) в бою за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це Чісора розповів порталу BoxNation.

«Ми бачили, що Усик має вразливі точки — не думаю, що він виправив це за останній рік. Так, Тайсон може цілитися в них, але вважаю, що він мітитиме в око Олександру.

Щоб Ф'юрі зміг влучити в тіло Усика, треба опуститися нижче — не думаю, що Тайсон хоче це робити. Тому намагатиметься бити в корпус під час клінчів. Саме цим Ф'юрі й займатиметься», — сказав Чісора.

Бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк прокоментував втрату ваги Ф'юрі, а також відреагував на конфлікт із командою Тайсона.

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Джон Ф’юрі вдарив головою одного з членів команди українця та отримав розсічення. Після інциденту Тайсон жорстко прокоментував поведінку батька.