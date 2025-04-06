Вихрист переміг Букера одноголосним рішенням суддів

Український боксер Віктор Вихрист переміг Райдела Букера в межах боксерського шоу SES Boxing у Німеччині.

Поєдинок тривав усі вісім раундів та завершився перемогою 32-річного Вихриста одноголосним рішенням суддів.

Попри обережний початок бою, Вихрист із кожним раундом збільшував своє домінування, про не йшов на відвертий ризик.

Нагадаємо, українець провів минулого року два бої – у вересні переміг боснійця Мірко Тінтора (16-9-1, 9 КО), а у лютому технічним нокаутом здолав аргентинця Маркоса Антоніо Аумаду.

44-річний Букер наприкінці грудня технічним нокаутом переміг колумбійця Джона Кортеса.

Раніше відомий промоутер закликав досвідченого Джо Джойса завершити кар'єру після поразки від Хрговича.