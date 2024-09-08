Хижняк відвідав бойові позиції 11 бригади НГУ

Олімпійський чемпіон-2024 Олександр Хижняк зустрівся з бійцями, які боронять Україну у складі 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського.

Про це повідомила Федерація боксу України.

Разом із боксером бойові позиції воїнів також відвідали народний депутат Олексій Леонов та президент Федерації боксу Одеської області Олександр Гордієнко.

"Олімпійський чемпіон Парижу із захопленням спілкувався з нашими Героями, панувала чудова атмосфера. В свою чергу, військовослужбовці тепло зустріли гостей, показали умови в яких перебувають та розповіли про стан справ на своїх позиціях. Олександр Хижняк вкотре подякував ЗСУ за їхні щоденні подвиги, за те, що вони роблять заради нашої перемоги, а також, підписав боксерські рукавички, які подарував командиру бригади Вʼячеславу Краснопільському", — йдеться в пресрелізі ФБУ.

"Олімпійський чемпіон Парижу із захопленням спілкувався з нашими Героями, панувала чудова атмосфера. В свою чергу, військовослужбовці тепло зустріли гостей, показали умови в яких перебувають та розповіли про стан справ на своїх позиціях.

Олександр Хижняк вкотре подякував ЗСУ за їхні щоденні подвиги, за те, що вони роблять заради нашої перемоги, а також, підписав боксерські рукавички, які подарував командиру бригади Вʼячеславу Краснопільському", — йдеться в пресрелізі ФБУ.

Нагадаємо, Національний олімпійський комітет включив Хижняка у трійку найкращих українських спортсменів у серпні.