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Національний олімпійський комітет обрав трьох найкращих спортсменів серпня

Ігор Чернявський — 2 вересня, 16:15
Національний олімпійський комітет обрав трьох найкращих спортсменів серпня
Getty Images

Легкоатлетка Ярослава Магучіх та боксер Олександр Хижняк визнані найкращими спортсменами серпня за версією Експертної комісії Національного олімпійського комітету.

Про це повідомила пресслужба НОК.

Переможці номінації виграли золоті медалі на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Окрім того, були визначені найкраща юна спортсменка та команда. Ними стали чемпіонка світу зі скелелазіння Анастасія Кобець та жіноча збірна України з фехтування на шаблях відповідно.

Кобець Ярослава Магучіх Збірна України з фехтування Олександр Хижняк

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