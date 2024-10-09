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Богачук проведе бій проти Мадрімова в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі

Руслан Травкін — 9 жовтня, 00:52
Богачук проведе бій проти Мадрімова в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі
Cергій Богачук
Getty images

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-2, 23 KO) наступний бій проведе 21 грудня проти узбекистанця Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7КО).

Про це повідомили в Matchroom Boxing.

Це станеться в андеркарті реваншу між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Раніше про це говорив промоутер українця Том Леффлер. Українець міг у листопаді провести бій проти Джарона Енніса (32-0, 29 КО), але тепер їхній поєдинок неможливий.

Нагадаємо, свій попередній бій 29-річний Богачук провів у серпні проти Вірджіла Ортіса. Українець двічі відправляв американця в нокдаун, але судді віддали перемогу Ортісу.

Ровесник Сергія Мадрімов востаннє виходив у ринг також у серпні. Його суперником був зірковий Терренс Кроуфорд. Бій тривав усі 12 раундів – судді зафіксували перемогу представника США.

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