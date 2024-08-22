Богачук: Б###ь, заходиш у коменти: "Я з України, але за Ортіса". Для чого ж ви топите своїх?

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 КО) не розуміє, чому деякі українські фанати вболівають проти своїх земляків.

На цю тему він висловився в інтерв’ю на YouTube-каналі "Тайк Майсон".

"Дуже багато хто пише в коментарях, всі підтримують мене, всі кажуть, що я виграв, що я був кращий. Завдяки цьому бою я став тут (в США – прим.) дуже відомим. І розумієш… Я це скажу. Американці – за мене, 90% мексів за мене, і тут, б###ь, заходиш у коменти: "Я з України, але я за Ортіса. Ортіс виграв".

Ну пацани... Не вміють наші люди порадіти. Замість того, щоб порадіти за своїх, вони навпаки. У частини наших людей є така херня, що "мені не треба добре, хай краще в когось буде погано", знаєш. У нього самого все херово, але от йому краще, коли в когось буде гірше. Замість того, щоб порадіти, вони навпаки топлять, намагаються десь вколоти, вкусити, спровокувати. Так дуже негарно.

Якщо бачать чи чують ці люди, то я хотів би їм передати, щоб не займалися фігньою, а навпаки – раділи за наших. Я вважаю, що це класно, коли твій земляк досягає якихось висот і стає кимось. Навпаки – порадій, що це твій земляк, що ви з однієї країни і займаєтесь однією справою. У тебе не вийшло – слава Богу, що в нього вийшло. Навпаки, порадійте. Це наша спільна перемога.

Я це казав і кажу: я хочу мотивувати наших людей на перемоги, хочу показати, що ми сильний народ, сильна нація. Я це роблю заради цього, знаєш. Так само і ви порадійте, підтримайте. Для чого ви ж топите своїх? Від цього ж краще нікому не стане", — сказав Богачук.