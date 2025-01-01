Богачук: У Фундори буде бій із Спенсом, можливо, проведу наступний бій з переможцем цієї пари

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (25-2, 24 KO) поділився думками про те, що став обов'язковим претендентом на звання чемпіона світу за версією WBC.

Слова Богачука передає XSport.

"Я дуже хотів цього і зараз як ніколи близький до цієї мети. Зараз чекаючи дня з ким і коли боксувати. Решта – другорядне. Чемпіонським поясом нині володіє Фундора. У нього буде бій з Спенсом, можливо, свій наступний бій проведу з переможцем цієї пари", – сказав боксер.

Український спортсмен підкреслив, що Фундора залишить пояс і проведе поєдинок за вакантний титул з іншим суперником.

Другий варіант – Фундора залишить пояс і проведу поєдинок з іншим суперником за вакантний титул. Для мене той факт, що я є претендентом на пояс чемпіона світу, це дуже мотивуючий фактор. Для моєї кар'єри – це великий крок", – заявив Богачук.

Нагадаємо, в андекарді бою Усик – Ф’юрі Сергій переміг Ішмаеля технічним нокаутом. У другому раунді українець відправив суперника у нокдаун. Після 6-го раунду Девіс не зміг продовжити бій.

Раніше, Богачук піднявся до топ-10 рейтингу WBO.