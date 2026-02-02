Українська правда
Перемогу українця Богачука над росіянином визнали боєм вечора

Сергій Шаховець — 2 лютого 2026, 12:33
Сергій Богачук проти Раджаба Бутаєва
Поєдинок українського боксера Сергія Богачука (27-3, 24 KO) та росіянина Раджаба Бутаєва (16-2, 12 KO) визнали боєм вечора від Zuffa Boxing.

Про це повідомили організатори боксерського шоу Zuffa Boxing 2, що проходив у Лас-Вегасі.

Бій виявився надзвичайно видовищним та динамічним. Обидва боксери діяли агресивно та обмінювалися ударами. Завдяки цим факторами поєдинок отримав статус Fight of the Night.

Нагадаємо, що бій Богачук – Бутаєв тривав усі 10 раундів. Судді віддали перемогу українському боксеру роздільним рішенням – 96:94, 96:94, 94:96.

Зазначимо, що для Сергія Богачука цей бій став лише третім у професійній кар'єрі, який не завершився нокаутом.

На вечорі боксу Zuffa Boxing 2 свій поєдинок провів також українець Олександр Гвоздик. Колишній чемпіон світу програв нокаутом у сьомому раунді від американця боснійського походження Радівоє Калайджич.

