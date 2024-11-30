Богачук: У поєдинку з Мадрімовим буду в найкращій своїй формі

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-2, 23 KO) вважає, що підійде до бою з узбекистанцем Ісраїлом Мадрімовим (10-1-1, 7 КО) у своїй найкращій формі.

Цитує боксера LuckyPunch.

"Ми закінчуємо збір в Мексиці та вилітаємо назад до Лос-Анджелесу, тиждень проведемо там, а потім у неділю, 8 грудня, вилітаємо вже до Саудівської Аравії. На зборі ми працювали над фізичною підготовкою, спарингували. Спаринг-партнерів ми сюди привезли з собою. Це потужні, хороші хлопці, спаринги з ними дуже якісні. Ви могли бачити наші фото в соцмережах.

Тут дуже спортивна атмосфера. Ми кожен ранок бігали в парку, і я був здивований, як багато людей вже з самого ранку чимось займаються: теж бігають, займаються йогою, іншими видами спорту. Так само, коли ми робили фізичну підготовку в залі, то зал був забитий, всі тренуються.

Взагалі мій табір проходить чудово, я всім забезпечений. Думаю, в бою з Мадрімовим я буду в найкращій формі у своєму житті. Я дуже гарно готуюсь і дуже серйозно налаштований", – сказав Богачук.