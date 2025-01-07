Богачук назвав найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (25-2, 24 KO) вважає Олександра Усика (23-0, 14 КО) найкращим боксером незалежно від вагової категорії.

Цитує бійця Sport-express.ua.

"Так, Усик найкращий. Це тяж, який боксує, як середньоваговик. Він швидкий, розумний, цікавий та нестандартний.

Усик виконує такі речі, що я, який є боксером середньої ваги, не можу повторити. Думаю, що не скоро хтось повторить те, що зробив Олександр", – сказав Богачук.