Богачук назвав найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії
Сергій Богачук
Фото x.com/BernieBahrmasel
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (25-2, 24 KO) вважає Олександра Усика (23-0, 14 КО) найкращим боксером незалежно від вагової категорії.
Цитує бійця Sport-express.ua.
"Так, Усик найкращий. Це тяж, який боксує, як середньоваговик. Він швидкий, розумний, цікавий та нестандартний.
Усик виконує такі речі, що я, який є боксером середньої ваги, не можу повторити. Думаю, що не скоро хтось повторить те, що зробив Олександр", – сказав Богачук.
Нагадаємо, українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися тут.