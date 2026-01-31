Богачук і росіянин Бутаєв провели битву поглядів напередодні бою на шоу Zuffa Boxing

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-3, 24 KO) проведе поєдинок з росіянином Раджабом Бутаєвим (16-1, 12 KO) в межах другого в історії шоу Zuffa Boxing.

Обидва боксери провели традиційну битву поглядів напередодні бою.

Поєдинок запланований на неділю, 1 лютого 2026 року, на арені "Meta Apex", Лас-Вегас. Проте в Україні початок двобою відбудеться в ніч з 1 на 2 лютого, орієнтовно о 05:00 за київським часом.

Бій Богачука та Бутаєва пройде в межах андеркарду головної події поєдинку між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО).

Окрім того, бою Сергія Богачука передуватиме поєдинок іншого українця Олександра Гвоздика, який протистоятиме боснійцю Радівоє Калайджичу.