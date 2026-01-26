Українська правда
Популярний український співак хоче записати пісню з Усиком

Софія Кулай — 26 січня 2026, 22:38
Популярний український співак хоче записати пісню з Усиком
Усик та Бобул
instagram Катерини Усик

Відомий український виконавець Іво Бобул заговорив про продовження співпраці із колишнім чемпіоном світу у гевівейті Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Співак відзначив почуття гумору та доброту боксера. Також Бобул зізнався, що хотів би записати з Усиком ще одну пісню, виділивши хороші вокальні дані Олександра.

"Скажу по секрету: я хочу записати з ним ще одну пісню – хорошу, саме по-справжньому", – сказав Бобул.

Нагадаємо, що Усик та Бобул зустрілись під час благодійного вечора дружини боксера Катерини, де вони заспівали разом. Спільний дует став вірусним у соцмережах.

Відзначимо, що Олександр наразі перебуває в Іспанії, де доєднався до тренувального табору футбольного клубу Полісся Житомир, з яким у нього є контракт. 26 січня боксер провів своє дебютне футбольне тренування у 2026 році та поділився враженнями після нього.

