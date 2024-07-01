Арум: Ломаченко, Джервонта і Шакур бажають битися один з одним
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вважає, що володар поясу в легкій вазі WBC Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) може отримати бій проти чемпіона WBA Джервонти Девіса (30-0, 28 КО) або з володарем титулів IBF та IBO Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).
Слова промоутера цитує Sky Sports.
"Я хочу побачити найкращий виступ від Шакура. Це буде захоплюючий бій. Я знаю, що якщо він вийде й «клюватиме» суперника дистанції, то зможе побити кого завгодно, але це не допоможе розважити людей, а професійний бокс – це частково розвага, тому я хочу, щоб він брав участь у цікавих боях.
Зараз у Ломаченка є один із титулів чемпіона в легкій вазі. Він і Джервонта Девіс були б масштабними боями для Шакура. Ці бійці, здається, готові і бажають битися один з одним", — сказав Арум.
Свій наступний бій Шакур проведе 6 липня проти німця Артема Арутюняна (12-1, 7 КО).
Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, що Девіс може зустрітися в ринзі з Ломаченком уже у 2024 році.