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Шакур завершить співпрацю з Top Rank

Олександр Булава — 3 липня, 09:59
Шакур завершить співпрацю з Top Rank

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) після поєдинку з німцем Артемом Арутюняном (12-1, 7 КО) припинить співпрацю з компанією Top Rank.

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон.

Поєдинок відбудеться 6 липня та є останнім у чинному контракті боксера з промоутерською компанією Боба Арума.

Раніше Арум повідомляв, що Шакур свій наступний бій може провести проти чемпіона WBA Джервонти Девіса (30-0, 28 КО) або з володарем титулів IBF та IBO Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Top Rank Шакур Стівенсон Боб Арум

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