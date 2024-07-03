Шакур завершить співпрацю з Top Rank

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) після поєдинку з німцем Артемом Арутюняном (12-1, 7 КО) припинить співпрацю з компанією Top Rank.

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон.

Поєдинок відбудеться 6 липня та є останнім у чинному контракті боксера з промоутерською компанією Боба Арума.

Shakur Stevenson will be moving forwards as a free agent after his fight vs Artem Harutyunyan on Saturday night, which is the last of his current contract with Bob Arum's Top Rank. — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 2, 2024

Раніше Арум повідомляв, що Шакур свій наступний бій може провести проти чемпіона WBA Джервонти Девіса (30-0, 28 КО) або з володарем титулів IBF та IBO Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).